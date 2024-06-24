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«Химки» объявили о возвращении Резиуана Мирзова

«Химки» объявили о возвращении Резиуана Мирзова
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Полузащитник Резиуан Мирзов стал игроком «Химок». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного клуба в социальных сетях.

30-летний Мирзов ранее выступал за «Химки» в период с 2020 по 2023 год. Сезон-2023/2024 он провёл в азербайджанском «Нефтчи».

«Химки» в прошлом сезоне стали победителем Мелбет Первой лиги. Команда набрала 66 очков за 34 матча. В сезоне-2024/2025 «Химки» сыграют в Российской Премьер-Лиге. Второе место по итогам чемпионата заняло махачкалинское «Динамо». Кроме этого, по итогам переходных матчей в РПЛ поднялся тольяттинский «Акрон».

Ранее подмосковная команда объявила о возвращении в команду Артура Юсупова, покинувшего «Сочи» по окончании минувшего сезона Российской Премьер-Лиги.

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