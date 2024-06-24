ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Италия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» попрощался с Сергеем Волковым после перехода игрока в «Зенит»

«Краснодар» попрощался с Сергеем Волковым после перехода игрока в «Зенит»
Комментарии

Футбольный клуб «Краснодар» попрощался с воспитанником команды Сергеем Волковым, который перешёл в «Зенит».

«Мы благодарим Сергея за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

Сегодня, 24 июня, «Зенит» объявил о трансфере Волкова. Соглашение с футболистом действует по схеме «4+1».

Сергею Волкову 21 год, он является воспитанником системы «Краснодара». За первую команду чёрно-зелёных футболист начал выступать в 2022 году. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 4,50 млн. В минувшем сезоне защитник в общей сложности принял участие в 29 матчах южан во всех турнирах. Он отметился тремя результативными передачами.

Материалы по теме
«Зенит» всё-таки забрал защитника «Краснодара». А год назад Волков не хотел в Петербург
«Зенит» всё-таки забрал защитника «Краснодара». А год назад Волков не хотел в Петербург
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android