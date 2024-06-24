Сергей Волков рассказал, как случился его трансфер из «Краснодара» в «Зенит»

Защитник Сергей Волков ответил на вопрос о том, как состоялся его трансфер из «Краснодара» в санкт-петербургский «Зенит».

«Вариант с «Зенитом» возник неожиданно. Руководство «Краснодара» сообщило мне об интересе в начале этих летних сборов. Главный тренер спросил моё мнение, и я честно его высказал. Что я сказал? Что хочу попробовать свои силы в таком сильном клубе», — приводит слова Волкова Sport24.

Сегодня, 24 июня, «Зенит» объявил о трансфере Волкова. Соглашение с футболистом действует по схеме «4+1».

Сергею Волкову 21 год, он является воспитанником системы «Краснодара». За первую команду чёрно-зелёных футболист начал выступать в 2022 году. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 4,50 млн. В минувшем сезоне защитник в общей сложности принял участие в 29 матчах южан во всех турнирах. Он отметился тремя результативными передачами.