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«Плюнул Галицкому в лицо». Фанаты «Краснодара» отреагировали на переход Волкова в «Зенит»

Болельщики «Краснодара» отреагировали на новость о переходе защитника «быков» Сергея Волкова в санкт-петербургский «Зенит».

Фанаты краснодарского клуба оставили следующие комментарии под новостью о переходе, опубликованной в телеграм-канале кубанской команды:

«Два предателя: Ильзат Ахметов и Сергей Волков. Скатертью дорожка»;

«Зачем?»;

«Плюнул Сергею Галицкому в лицо».

Сергею Волкову 21 год, он является воспитанником системы краснодарского клуба. За первую команду чёрно-зелёных футболист начал выступать в 2022 году. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 4,5 млн. В минувшем сезоне защитник в общей сложности принял участие в 29 матчах южан во всех турнирах. Он отметился тремя результативными передачами.