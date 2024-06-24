«Плюнул Галицкому в лицо». Фанаты «Краснодара» отреагировали на переход Волкова в «Зенит»

Болельщики «Краснодара» отреагировали на новость о переходе защитника «быков» Сергея Волкова в санкт-петербургский «Зенит».
Фанаты краснодарского клуба оставили следующие комментарии под новостью о переходе, опубликованной в телеграм-канале кубанской команды:
- «Два предателя: Ильзат Ахметов и Сергей Волков. Скатертью дорожка»;
- «Зачем?»;
- «Плюнул Сергею Галицкому в лицо».
Сергею Волкову 21 год, он является воспитанником системы краснодарского клуба. За первую команду чёрно-зелёных футболист начал выступать в 2022 году. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 4,5 млн. В минувшем сезоне защитник в общей сложности принял участие в 29 матчах южан во всех турнирах. Он отметился тремя результативными передачами.