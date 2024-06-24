Колыванов — о Виллиане Жозе: «Спартак» должен приобретать более качественных игроков

Известный отечественный тренер Игорь Колыванов высказался о возможном переходе нападающего «Бетиса» Виллиана Жозе в «Спартак».

«Я не знаю, для чего «Спартаку» 32-летний Виллиан Жозе. У команды же есть Соболев, Угальде и Мелёшин, которые являются достаточно хорошими футболистами. Это хорошо, когда у тебя достаточно конкурентоспособная команда, но, когда у тебя перебор в конкуренции… Не знаю, как они будут решать, кого ставить, а кого – нет.

Жозе 32 года, поэтому это опытный футболист, он не суперзвезда. Мы же говорим, что «Спартак» должен выигрывать, поэтому команде нужно приобретать более качественных игроков», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» согласовал условия личного контракта с нападающим «Бетиса» Виллианом Жозе.

В минувшем сезоне испанской Примеры форвард сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач. Контракт Виллана Жозе с испанским клубом рассчитан до лета 2026 года. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 5 млн.