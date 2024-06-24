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Деменко: кандидатура Виллиана Жозе — тренерский ход Станковича, Деян в нём что-то видит

Деменко: кандидатура Виллиана Жозе — тренерский ход Станковича, Деян в нём что-то видит
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Бывший российский футболист Максим Деменко прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего «Бетиса» Виллиана Жозе в московский «Спартак».

«Что касается возможного перехода Виллиана Жозе в «Спартак», то это вопрос Станковича. Он принял команду, и у него своё видение о футболистах. Поэтому кандидатура Жозе — тренерский ход Станковича.

Если говорить, что футболисту уже 32 года, то тут рассматривается момент опыта. Но ему создали хорошие условия, раз он может перейти в «Спартак», а также Станкович что-то видит в этом игроке», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В минувшем сезоне испанской Примеры форвард сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач. Контракт Виллана Жозе с испанским клубом рассчитан до лета 2026 года. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 5 млн.

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