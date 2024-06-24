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Агент рассказал об интересе «Локомотива» и «Сочи» к эквадорскому защитнику Эспиносе

Агент рассказал об интересе «Локомотива» и «Сочи» к эквадорскому защитнику Эспиносе
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Футбольный агент Давид Хименес, представляющий интересы защитника швейцарского «Лугано» Джона Эспиносы, рассказал о переговорах с «Локомотивом» и «Сочи» по поводу приобретения его клиента.

«Мы ведём переговоры с «Локомотивом» по поводу перехода Эспиносы на правах свободного агента. Также разговариваем с «Сочи», — приводит слова Хименеса «Матч ТВ».

Джону Эспиносе 26 лет. В минувшем сезоне за швейцарский «Лугано» он провёл 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил два гола и оформил три голевые передачи. На его счету также два матча в составе сборной Эквадора. Контракт футболиста с «Лугано» истекает в конце июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Эспиносы в € 800 тыс.

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