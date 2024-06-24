Воспитанник «Краснодара» Волков обратился к болельщикам «Зенита» после своего трансфера

Новичок «Зенита» Сергей Волков обратился к болельщикам сине-бело-голубых после своего трансфера из «Краснодара».

«Я хочу, чтобы они очень громко и ярко поддерживали нас по ходу сезона — будут тяжёлые матчи, и я хотел бы, чтобы в трудную минуту они были рядом. А мы будем отдавать все силы, чтобы их порадовать», – приводит слова Волкова пресс-служба сине-бело-голубых на официальном сайте.

Сегодня, 24 июня, «Зенит» объявил о трансфере Волкова из «Краснодара». Соглашение с футболистом действует по схеме «4+1».

Сергею Волкову 21 год, он является воспитанником системы «Краснодара». За первую команду чёрно-зелёных футболист начал выступать в 2022 году. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 4,50 млн. В минувшем сезоне защитник в общей сложности принял участие в 29 матчах южан во всех турнирах. Он отметился тремя результативными передачами.