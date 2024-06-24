Купатадзе: 11 сейвов Мамардашвили в матче с Чехией на Евро-2024 меня не удивили

Вратарь «Газпрома-Югра» и сборной Грузии по футзалу Звиад Купатадзе поделился мнением о своём соотечественнике и коллеге по амплуа в футболе Георгии Мамардашвили.

«Прекрасно помню тот момент, когда Георгий перешёл из чемпионата Грузии в «Валенсию». Грузинский чемпионат не самый сильный, и Мамардашвили досталась роль третьего вратаря. В «Валенсии» на тот момент была серьёзная конкуренция: к примеру, постоянно играл основной вратарь сборной Нидерландов Силлессен. Георгию предстояло выиграть у него конкуренцию. И он её выиграл!

Думаю, в «Валенсии» он надолго не задержится. Скажу честно, его 11 сейвов меня не удивили. Это его уровень, вот и всё. Но ему есть ещё куда расти», — приводит слова Купатадзе «РБ Спорт».

Георгий Мамардашвили признан лучшим игроком матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Чехией (1:1). В этой встрече совершил 11 сейвов. Это лучший результат в истории чемпионатов Европы с 2012 года.

Матч заключительного тура групповой стадии Евро-2024 между Грузией и Португалией состоится 26 июня.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Действующим победителем турнира является сборная Италии.