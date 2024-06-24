«Акрон» объявил о заключении контракта с игроком сборной Черногории

28-летний опорный полузащитник Стефан Лончар перешёл из венгерского «Дебрецена» в «Акрон». Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба в социальных сетях.

«Приветствуем Стефана и желаем ему успехов в составе «Акрона» на полях РПЛ!» — говорится в сообщении команды.

Последние полтора года Стефан защищал цвета «Дебрецена» (57 игр, семь голов и три голевые передачи), который минувший сезон завершил на пятой строчке высшего дивизиона Венгрии. Также новичок «Акрона» отыграл полностью квалификационные матчи Лиги конференций с «Алашкертом» и «Рапидом», отметившись забитым мячом в ворота армянской команды.

Стефан Лончар – игрок сборной Черногории. В его активе значатся 13 матчей за национальную команду.