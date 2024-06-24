Волков рассказал, как Галицкий воспринял упущенное «Краснодаром» чемпионство в РПЛ

Защитник Сергей Волков, перешедший из «Краснодара» в «Зенит», рассказал, что президент южан Сергей Галицкий посетил раздевалку «Краснодара» после матча 30-го тура минувшего сезона РПЛ с московским «Динамо» (1:0).

«Зашёл Галицкий. В этом сезоне такое случалось лишь дважды — после волевой победы над «Ростовом» (3:2) и после ЦСКА (1:0), когда мы ушли на перерыв на первом месте. В обоих случаях он поздравлял нас с победами. Что он сказал? «Сейчас нет смысла расстраиваться. Да, Песьяков сам закинул мяч себе в ворота, но такое бывает. Чемпионство вы упустили давно», — приводит слова Волкова Sport24.

Напомним, «Зенит» стал чемпионом России сезона-2023/2024. Второе место в турнирной таблице РПЛ занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Интрига в чемпионской гонке держалась до самого последнего тура, в котором «Зениту» хватило победы над «Ростовом» (2:1) с условием поражения «Динамо» в матче с «Краснодаром» (0:1), чтобы завоевать титул.