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Волков рассказал, как Галицкий воспринял упущенное «Краснодаром» чемпионство в РПЛ

Волков рассказал, как Галицкий воспринял упущенное «Краснодаром» чемпионство в РПЛ
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Защитник Сергей Волков, перешедший из «Краснодара» в «Зенит», рассказал, что президент южан Сергей Галицкий посетил раздевалку «Краснодара» после матча 30-го тура минувшего сезона РПЛ с московским «Динамо» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 52'    
Удаления: нет / Паршивлюк – 89'

«Зашёл Галицкий. В этом сезоне такое случалось лишь дважды — после волевой победы над «Ростовом» (3:2) и после ЦСКА (1:0), когда мы ушли на перерыв на первом месте. В обоих случаях он поздравлял нас с победами. Что он сказал? «Сейчас нет смысла расстраиваться. Да, Песьяков сам закинул мяч себе в ворота, но такое бывает. Чемпионство вы упустили давно», — приводит слова Волкова Sport24.

Напомним, «Зенит» стал чемпионом России сезона-2023/2024. Второе место в турнирной таблице РПЛ занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Интрига в чемпионской гонке держалась до самого последнего тура, в котором «Зениту» хватило победы над «Ростовом» (2:1) с условием поражения «Динамо» в матче с «Краснодаром» (0:1), чтобы завоевать титул.

Итоговая турнирная таблица РПЛ
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