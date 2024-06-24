Александр Канищев: Волков — лучше для «Зенита», чем Марио Фернандес

Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев высказался о переходе защитника Сергея Волкова в стан сине-бело-голубых.

«Не знаю, насколько Волков — усиление для «Зенита», но это точно ослабление для «Краснодара». Парень неплохой и интересный, поэтому посмотрим, усилит ли он «Зенит». В команде высокая конкуренция, но Волков — это лучше, чем Марио Фернандес, ведь есть перспектива», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сегодня, 24 июня, «Зенит» объявил о трансфере Волкова из «Краснодара». Соглашение с футболистом действует по схеме «4+1».

Сергею Волкову 21 год, он является воспитанником системы «Краснодара». За первую команду чёрно-зелёных футболист начал выступать в 2022 году. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 4,50 млн. В минувшем сезоне защитник в общей сложности принял участие в 29 матчах южан во всех турнирах. Он отметился тремя результативными передачами.