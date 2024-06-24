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В «Зените» заявили, что клуб ещё не завершил трансферную кампанию в летнее межсезонье

В «Зените» заявили, что клуб ещё не завершил трансферную кампанию в летнее межсезонье
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, продолжится ли трансферная кампания санкт-петербургского клуба после переходов защитников Юрия Горшкова из «Крыльев Советов» и Сергея Волкова из «Краснодара». Сегодня, 24 июня, «Зенит» объявил о трансферах игроков.

«Завершена ли трансферная кампания «Зенита»? Трансферное окно открыто ещё долго. Зачем в июне заканчивать?» — приводит слова Медведева Sport24.

В минувшем сезоне 21-летний Волков в общей сложности принял участие в 29 матчах «Краснодара» во всех турнирах. Он отметился тремя результативными передачами. 25-летний Горшков в прошедшем сезоне провёл за «Крылья Советов» 29 матчей в РПЛ, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

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