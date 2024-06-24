Кафанов: если бы не Латышонок, «Балтика» вылетела бы ещё раньше

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов поделился впечатлениями от игры бывшего голкипера «Балтики» Евгения Латышонка.

«Если бы не он, то «Балтика» ещё раньше потеряла бы возможность бороться за выживание. Тут надо брать не место в таблице, а непосредственно качества вратаря. Латышонок сделал всего одну ошибку — в Краснодаре против своей родной команды. В остальных матчах он выручал очень часто», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

Латышонок выступал за «Балтику» с июля 2019 года. В прошлом сезоне вратарь сыграл 26 матчей РПЛ, в которых пропустил 38 мячей. В июне голкипера приобрёл «Зенит».

Латышонок — воспитанник «Краснодара», однако на профессиональном уровне он выступал только за «Балтику». Всего на его счету 127 игр за калининградскую команду, 51 из которых — «всухую».

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ калининградская команда вылетела из РПЛ.