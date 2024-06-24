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Источник: ЦСКА близок к подписанию Рифата Жемалетдинова

Источник: ЦСКА близок к подписанию Рифата Жемалетдинова
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Бывший полузащитник московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов в ближайшее время может подписать контракт с ПФК ЦСКА. Об этом информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По данным источника, сейчас идут активные переговоры и, скорее всего, уже в ближайшие дни Рифат присоединится к ЦСКА в Новогорске. Отмечается, что Жемалетдинова армейцы воспринимают как универсального игрока атаки, способного также сыграть роль «десятки». Также он знаком новому главному тренеру ЦСКА Марко Николичу по работе в «Локомотиве» в период с 2020 по 2021 год.

Напомним, 29 мая стало известно, что Жемалетдинов покинет «Локомотив» после окончания срока контракта. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 27-летний Рифат Жемалетдинов провёл 20 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами. Также на его счету шесть игр в Фонбет Кубке России. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Рифата в € 4 млн.

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