Хорватия — Италия: стартовые составы команд на матч Евро-2024

Сегодня, 24 июня, сборные Хорватии и Италии сыграют в матче 3-го тура на группового этапа чемпионата Европы — 2024. Игра пройдёт на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. В качестве главного арбитра матча выступит Данни Маккели из Нидерландов. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд на матч.

Хорватия: Ливакович, Шутало, Гвардиол, Станишич, Понграчич, Модрич, Брозович, Ковачич, Сучич, Пашалич, Крамарич.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Димарко, Пеллегрини, Жоржиньо, Барелла, Дармиан, Распадори, Ретеги.

Хорваты и итальянцы выступают в группе B вместе с национальными командами Испании и Албании. По состоянию на сегодняшний день сборная Хорватии занимает четвёртое место в турнирной таблице, Италия располагается на второй строчке. Хорваты добыли только одно очко, сыграв вничью с албанцами, а итальянцы заработали три очка.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.