Албания — Испания: стартовые составы команд на матч Евро-2024

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Сегодня, 24 июня, на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия) состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Албании и Испании. Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Гленн Нюберг. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы играющих команд:

Албания: Стракоша, Айети, Джимсити, Митай, Балиу, Рамадани, Аслани, Лячи, Байрами, Асани, Манай.

Испания: Райя, Навас, Вивиан, Лапорт, Гримальдо, Мерино, Субименди, Торрес, Оярсабаль, Ольмо, Хоселу.

Национальные команды Албании и Испании на Евро-2024 выступают в группе В. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Хорватии и Италии. После 2-го тура албанцы набрали одно очко, испанцы — шесть, хорваты — одно, в активе национальной команды Италии три очка.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.