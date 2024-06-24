Игрок сборной Венгрии Варга перенёс операцию после травмы, полученной на Евро-2024

Игрок сборной Венгрии Барнабаш Варга, который получил травму в матче с Шотландией (1:0) в 3-м туре группового этапа Евро-2024, успешно перенёс операцию. Об этом сообщает пресс-служба сборной Венгрии в социальных сетях.

Операция была проведена сегодня, 24 июня. Отмечается, что она прошла успешно. Ожидается, что уже в среду венгерского футболиста могут выписать из больницы.

23 июня сборная Венгрии со счётом 1:0 обыграла шотландцев в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы, встреча прошла в Штутгарте. В середине второго тайма Варга столкнулся с вратарём шотландцев и упал на газон. Несколько минут игрок не мог подняться с поля, после чего его унесли на носилках, приложив кислородную маску.

Сборная Венгрии заняла третье место в группе A и сохраняет шансы на попадание в плей-офф чемпионата Европы.