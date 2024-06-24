Виталий Кафанов раскрыл детали беседы с Торопом после полученной последним тяжёлой травмы

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов рассказал о разговоре с голкипером ЦСКА Владиславом Торопом после полученной им травмы головы в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0, 4:5 пен.).

«Со Славой я пару раз общался после травмы. Сначала хотел просто поддержать, но когда увидел, что он шутит, понял, что он в этом не нуждается. Дал ему пару советов, как вернуться в строй побыстрее в такой ситуации», — приводит слова Кафанова Metaratings.

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги 20-летний Владислав Тороп провёл 11 матчей. Также на счету голкипера пять игр в Фонбет Кубке России.

ЦСКА занял шестое место в чемпионате России сезона-2023/2024, набрав 48 очков за 30 матчей.