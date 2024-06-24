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Стало известно, в каком клубе проведёт следующий сезон игрок «Спартака» Шильцов

Стало известно, в каком клубе проведёт следующий сезон игрок «Спартака» Шильцов
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Полузащитник Константин Шильцов, принадлежащий «Спартаку» продолжит выступать за «Нефтехимик» на правах арендного соглашения. Об этом сообщает пресс‑служба команды из Нижнекамска.

Стороны заключили новое трудовое соглашение, подробности которого не раскрываются. По данным Transfermarkt, аренда рассчитана на год.

Ранее Шильцов был арендован «Нефтехимиком» у «Спартака» в феврале. Первую половину прошлого сезона он отыграл в аренде в московской «Родине».

22‑летний футболист провел в Мелбет Первой лиге 18 матчей и отметился тремя голевыми передачами. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.

Напомним, в прошлом сезоне Первой лиги «Нефтехимик» заработал 42 очка. Команда заняла 11-е место в турнирной таблице.

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