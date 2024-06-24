ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Италия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Волков: Ивич держал игроков «Краснодара» в узде, Мусаеву для этого не хватило времени

Волков: Ивич держал игроков «Краснодара» в узде, Мусаеву для этого не хватило времени
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Краснодара» Сергей Волков поделился мнением о причинах упущенного южанами в прошедшем сезоне чемпионства в РПЛ.

«Все началось с увольнения Ивича. Да, весну при нём мы начали не очень — проиграли «Ростову» и сыграли вничью с «Рубином». Но ты тоже пойми — «Краснодар» впервые в своей истории реально претендовал на чемпионство. Зимой только про нас и говорили. Мы просто перегорели из-за ожидания чего-то большого.

Влияла ли настолько психология? Да. На мой взгляд, неуверенность и страх убираются, когда вы всей командой собираетесь и общаетесь не только о футболе, разгружаете головы. При Ивиче это было — раза три мы ходили в ресторан плюс отмечали чуть ли не каждую гостевую победу. Он держал нас в узде, у него каким-то чудом получилось всех сплотить — мы были вместе, друг за друга, как настоящий коллектив. У Мусаева, чтобы создать такую же атмосферу, просто не хватило времени», — приводит слова Волкова Sport24.

Напомним, Владимир Ивич был уволен с должности главного тренера «Краснодара» по ходу прошлого сезона РПЛ. Новым рулевым южан стал Мурад Мусаев, который уже работал с командой с 2018 по 2021 год.

Чемпионом России сезона-2023/2024 стал «Зенит». Второе место в турнирной таблице РПЛ занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Интрига в чемпионской гонке держалась до самого последнего тура, в котором «Зениту» хватило победы над «Ростовом» (2:1) с условием поражения «Динамо» в матче с «Краснодаром» (0:1), чтобы завоевать титул.

Материалы по теме
Сафонов: увольнение Ивича не ошибка Галицкого, это просто путь «Краснодара»
Юран: Галицкий правильно сделал, что уволил Ивича из «Краснодара»
Материалы по теме
«Краснодар» наконец объяснил отставку Ивича. Но вопросы остались
«Краснодар» наконец объяснил отставку Ивича. Но вопросы остались
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android