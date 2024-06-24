Волков: Ивич держал игроков «Краснодара» в узде, Мусаеву для этого не хватило времени

Бывший защитник «Краснодара» Сергей Волков поделился мнением о причинах упущенного южанами в прошедшем сезоне чемпионства в РПЛ.

«Все началось с увольнения Ивича. Да, весну при нём мы начали не очень — проиграли «Ростову» и сыграли вничью с «Рубином». Но ты тоже пойми — «Краснодар» впервые в своей истории реально претендовал на чемпионство. Зимой только про нас и говорили. Мы просто перегорели из-за ожидания чего-то большого.

Влияла ли настолько психология? Да. На мой взгляд, неуверенность и страх убираются, когда вы всей командой собираетесь и общаетесь не только о футболе, разгружаете головы. При Ивиче это было — раза три мы ходили в ресторан плюс отмечали чуть ли не каждую гостевую победу. Он держал нас в узде, у него каким-то чудом получилось всех сплотить — мы были вместе, друг за друга, как настоящий коллектив. У Мусаева, чтобы создать такую же атмосферу, просто не хватило времени», — приводит слова Волкова Sport24.

Напомним, Владимир Ивич был уволен с должности главного тренера «Краснодара» по ходу прошлого сезона РПЛ. Новым рулевым южан стал Мурад Мусаев, который уже работал с командой с 2018 по 2021 год.

Чемпионом России сезона-2023/2024 стал «Зенит». Второе место в турнирной таблице РПЛ занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Интрига в чемпионской гонке держалась до самого последнего тура, в котором «Зениту» хватило победы над «Ростовом» (2:1) с условием поражения «Динамо» в матче с «Краснодаром» (0:1), чтобы завоевать титул.