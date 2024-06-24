Хесус Навас станет самым возрастным игроком Испании, вышедшим в матче крупного турнира

Защитник Хесус Навас станет самым возрастным игроком в истории сборной Испании, который сыграл в матче чемпионата Европы или чемпионата мира. 38-летний футболист попал в стартовый состав национальной команды Испании на встречу 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Албанией.

Встреча пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия). Игру обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Гленн Нюберг. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Национальные команды Албании и Испании на Евро-2024 выступают в группе В. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Хорватии и Италии. После 2-го тура албанцы набрали одно очко, испанцы — шесть, хорваты — одно, в активе национальной команды Италии три очка.