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Хесус Навас станет самым возрастным игроком Испании, вышедшим в матче крупного турнира

Хесус Навас станет самым возрастным игроком Испании, вышедшим в матче крупного турнира
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Защитник Хесус Навас станет самым возрастным игроком в истории сборной Испании, который сыграл в матче чемпионата Европы или чемпионата мира. 38-летний футболист попал в стартовый состав национальной команды Испании на встречу 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Албанией.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Албания
Перерыв
0 : 1
Испания
0:1 Ф. Торрес – 13'    

Встреча пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия). Игру обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Гленн Нюберг. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Национальные команды Албании и Испании на Евро-2024 выступают в группе В. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Хорватии и Италии. После 2-го тура албанцы набрали одно очко, испанцы — шесть, хорваты — одно, в активе национальной команды Италии три очка.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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