Кафанов назвал голкипера, которому он хочет дать шанс выйти в основе сборной России

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов хочет, чтобы голкипер московского «Локомотива» Илья Лантратов вышел в стартовом составе национальной команды в одном из ближайших матчей.

«Я сам тоже очень сожалею, что Лантратов до сих пор не вышел в стартовом составе в сборной России. При первой возможности хочу дать Илье такой шанс — сыграть в стартовом составе сборной России. То же самое касается и Андрея Лунёва, мы тоже его вызываем, хотя шанса пока что не дали», — приводит слова Кафанова Metaratings.

Лантратов неоднократно вызывался в сборную России, однако в её составе он принял участие только в товарищеском матче с Катаром (1:1), который состоялся 12 сентября 2023 года, выйдя на замену на 68-й минуте.