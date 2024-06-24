Чистяков: у «Сочи» и «Урала» есть всё для возвращения в РПЛ в новом сезоне

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков, проведший вторую половину прошлого сезона РПЛ в аренде в «Сочи», высказался по поводу вылета южан в Первую лигу.

«Чувства двоякие. Очень жаль, что не получилось выполнить задачу и остаться в РПЛ. Но отмечу потрясающий коллектив, который сложился в «Сочи». Это был именно коллектив — от тренерского, медицинского и административного штабов до игроков. Обидно, что не удалось воплотить всё это в результат. Да и у меня было не так много времени.

Почему не удалось сохранить место в РПЛ? Когда собрали практически наполовину новую команду, до финиша оставалось 12 туров. И, мне кажется, будь эта дистанция чуть длиннее, мы бы остались. С ребятами много именно об этом говорили. Тем более что в каждой из этих встреч играли хорошо, в каждом матче показывали характер. Отыгрывались. Но, к сожалению, у нас было всего 12 игр. Однако опыт, повторюсь, получил потрясающий. Думаю, этот клуб — главный кандидат на то, чтобы по итогам следующего сезона вернуться в РПЛ. Говорю об этом, зная об амбициях руководства клуба. И о том, что «Сочи» хочет вернуться как можно скорее. У него для этого всё есть. Думаю, что и к «Уралу» это тоже относится», — приводит слова Чистякова «Матч ТВ».

Напомним, 30-летний Чистяков успел провести в составе «Сочи» семь матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился. «Сочи» по итогам сезона-2023/2024 напрямую вылетел из Российской Премьер-Лиги в Первую лигу. Южная команда финишировала на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.