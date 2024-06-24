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Хорватия — Италия. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Албания — Испания: Торрес открыл счёт на 13-й минуте

Албания — Испания: Торрес открыл счёт на 13-й минуте
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В эти минуты на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия) проходит матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Албании и Испании. Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Гленн Нюберг. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 0:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Албания
Перерыв
0 : 1
Испания
0:1 Ф. Торрес – 13'    

На 13-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Испании Ферран Торрес: игрок откликнулся на пас своего соотечественника Дани Ольмо между двумя албанскими игроками и ударом от штанги поразил сетку ворот соперника.

Национальные команды Албании и Испании на Евро-2024 выступают в группе В. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Хорватии и Италии. После 2-го тура албанцы набрали одно очко, испанцы — шесть, хорваты — одно, в активе национальной команды Италии три очка.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

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