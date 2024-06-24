Миладинович назвал игроков из РПЛ, которые могут последовать за Сафоновым в Европу

Защитник «Тобола» Иван Миладинович назвал имена футболистов из Российской Премьер-Лиги, которые вслед за голкипером Матвеем Сафоновым могут перейти в европейский клуб.

«Какие ребята из России могут уехать вслед за Сафоновым? Глушенков уже вряд ли — он подписал контракт с «Зенитом». Возможно, Пиняев, он молодой парень, ему может быть интересно оказаться за рубежом. Мостовой, Тюкавин, Сперцян. Думаю, следующим будет кто-то из них», – приводит слова Миладиновича «РБ Спорт».

14 июня «ПСЖ» объявил о подписании контракта с 25-летним голкипером сборной России Матвеем Сафоновым. Контракт рассчитан до июня 2029 года.

Напомним, вингер Сергей Пиняев выступает за московский «Локомотив». Полузащитник Эдуард Сперцян представляет цвета «Краснодара». Нападающий Андрей Мостовой играет за петербургский «Зенит». Форвард Константин Тюкавин является футболистом столичного «Динамо».