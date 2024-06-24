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Защитник сборной Украины Забарный может стать одноклубником Сафонова в «ПСЖ»

Защитник сборной Украины Забарный может стать одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
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«ПСЖ» изучает возможность приобретения центрального защитника сборной Украины и «Борнмута» Ильи Забарного. Об этом сообщает журналист Крис Маккенна в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, за выступлениями футболиста на Евро-2024 внимательно следят несколько клубов, в число которых входит и «ПСЖ».

21-летний Ильи Забарный пополнил состав «Борнмута» в начале 2023 года. В минувшем сезоне он провёл за английский клуб 44 матча во всех соревнованиях, отметившись одним забитым мячом. Его контракт с «Борнмутом» действует до конца 2028 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным известного интернет-портала Transfermarkt, — € 32 млн. Напомним, минувший сезон АПЛ «Борнмут» завершил на 12-м месте, набрав по итогам 38 матчей 48 очков.

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