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«Боруссия» Д и лондонский «Арсенал» поспорят за нападающего «Штутгарта» Гирасси

«Боруссия» Д и лондонский «Арсенал» поспорят за нападающего «Штутгарта» Гирасси
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Дортмундская «Боруссия» и лондонский «Арсенал» ведут переговоры о переходе нападающего «Штутгарта» Серу Гирасси. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, Гирасси ещё не принял окончательного решения относительно своего будущего клуба. Сообщается, что «Боруссия» уведомила игрока, что он является её приоритетной целью на трансферном рынке.

Напомним, 28-летний Гирасси занял вторую строчку в бомбардирской гонке чемпионата Германии со «Штутгартом», провёл 28 матчей, забил 28 голов и отметился тремя результативными передачами в немецкой Бундеслиге. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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