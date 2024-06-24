Тренер сборной Австрии Рангник: Нидерланды играют так, как во времена Круиффа

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Нидерландами. Встреча состоится 25 июня. Стартовый свисток о начале матча прозвучит в 19:00 мск.

«Нидерланды — такой же сильный соперник, как и Франция. Может, чуть послабее, потому что у французов страна больше. Нидерландцы играют на очень высоком уровне, но я хочу видеть отрезки, в которых мы доминируем. Надо сыграть в интенсивный силовой футбол. Тогда сможем показать, на что мы способны. Такое ощущение, что нидерландцы продолжают играть так, как играли во времена Круиффа — вертикально и широко. В завтрашнем матче важную роль сыграют подборы и отскоки», — приводит слова Рангника пресс-служба УЕФА.

За тур до окончания группового этапа Евро-2024 сборная Нидерландов с четырьмя набранными очками возглавляет квартет D. Австрия находится на третьей строчке с тремя очками, отставая от идущих вторыми французов на одно. Сборная Польши ещё не набрала ни одного очка в двух сыгранных матчах.