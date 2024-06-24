Евро-2024, группа B: положение команд в турнирной таблице к перерыву третьего матча

В эти минуты сборные Хорватии и Италии встречаются в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024. Игра проходит на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. В качестве главного арбитра матча выступает Данни Маккели из Нидерландов. Стартовый свисток раздался в 22:00 по московскому времени. После первого тайма счёт в игре 0:0.

Параллельно в этой группе встречаются Албания и Испания. После первого тайма испанцы ведут со счётом 1:0.

В режиме реального времени на счету Испании девять очков. Она занимает первое место в турнирной таблице группы B. Италия с четырьмя очками идёт второй. Хорватия с двумя очками располагается на третьей строчке. А Албания (одно очко) замыкает квартет.