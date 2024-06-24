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Хорватия — Италия. Прямая трансляция
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Евро-2024, группа B: положение команд в турнирной таблице к перерыву третьего матча

Евро-2024, группа B: положение команд в турнирной таблице к перерыву третьего матча
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В эти минуты сборные Хорватии и Италии встречаются в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024. Игра проходит на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. В качестве главного арбитра матча выступает Данни Маккели из Нидерландов. Стартовый свисток раздался в 22:00 по московскому времени. После первого тайма счёт в игре 0:0.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Хорватия
Окончен
1 : 1
Италия
1:0 Модрич – 55'     1:1 Дзакканьи – 90+8'    

Параллельно в этой группе встречаются Албания и Испания. После первого тайма испанцы ведут со счётом 1:0.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Албания
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Ф. Торрес – 13'    

В режиме реального времени на счету Испании девять очков. Она занимает первое место в турнирной таблице группы B. Италия с четырьмя очками идёт второй. Хорватия с двумя очками располагается на третьей строчке. А Албания (одно очко) замыкает квартет.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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