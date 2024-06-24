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«На полной мощности». Роналду показал, как сборная Португалии готовится к игре с Грузией

Капитан и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду на своей странице в социальной сети опубликовал фото с тренировки национальной команды перед заключительным матчем группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Грузией.

Фото: Португальская футбольная федерация

«Работаем на полной мощности!» — написал Роналду под фото.

Игра 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Грузии и Португалии пройдёт на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия). Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Бюттикон, Швейцария). Стартовый свисток о начале игры прозвучит в 22:00 мск.

После двух сыгранных матчей группового этапа Евро-2024 сборная Грузии с одним набранным очком замыкает турнирную таблицу квартета F. Португалия же лидирует в группе, имея в своём активе шесть очков.