ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Италия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«На полной мощности». Роналду показал, как сборная Португалии готовится к игре с Грузией

«На полной мощности». Роналду показал, как сборная Португалии готовится к игре с Грузией
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду на своей странице в социальной сети опубликовал фото с тренировки национальной команды перед заключительным матчем группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Грузией.

Фото: Португальская футбольная федерация

«Работаем на полной мощности!» — написал Роналду под фото.

Игра 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Грузии и Португалии пройдёт на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия). Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Бюттикон, Швейцария). Стартовый свисток о начале игры прозвучит в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После двух сыгранных матчей группового этапа Евро-2024 сборная Грузии с одним набранным очком замыкает турнирную таблицу квартета F. Португалия же лидирует в группе, имея в своём активе шесть очков.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Бубнов похвалил Роналду за его голевой пас в матче Турция — Португалия на Евро-2024
Отар Габелия: Португалия может приберечь ножки, а Грузии терять нечего
Материалы по теме
Феерия Португалии и вратаря Грузии. Что творится на чемпионате Европы
Феерия Португалии и вратаря Грузии. Что творится на чемпионате Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android