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Криштиану Роналду купил участок на элитном острове в Дубае за € 25 млн

Криштиану Роналду купил участок на элитном острове в Дубае за € 25 млн
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Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду со своей семьёй купили участок земли на искусственном острове Джумейра Бэй в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщает Ge.Globo.

По информации источника, стоимость сделки составила € 25 млн. Сообщается, что впоследствии Роналду планирует построить там дом для своей семьи.

Остров Джумейра Бэй является рукотворным, с самим городом его соединяет мост длиной в 300 метров. Внешне остров напоминает форму морского конька. Сообщается, что на нём строится только недвижимость элитного класса.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Нападающий в прошлом сезоне сыграл 45 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился 44 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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