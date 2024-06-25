Сборная Италии вышла в 1/8 финала Евро-2024, где сыграет со Швейцарией

24 июня сборные Хорватии и Италии встречались в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024. Игра проходила на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. В качестве главного арбитра матча выступил Данни Маккели из Нидерландов. Стартовый свисток раздался в 22:00 по московскому времени. Игра завершилась со счётом 1:1.

Таким образом, после трёх сыгранных туров сборная Италии набрала четыре очка и заняла второе место в турнирной таблице группы B. Она вышла в 1/8 финала Евро-2024, где сыграет со Швейцарией.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.