Игрок «Ахмата» Талал объяснил свою травму в день подписания контракта с клубом

Полузащитник «Ахмата» Амин Талал ответил на вопрос о причинах травмы в контрольном матче команды на зимних сборах с «Оренбургом» (1:0). Футболист подписал контракт с «Ахматом» 20 февраля, в тот же день вышел на поле в последние 15 минут контрольной игры и покинул поле после тяжёлой травмы.

«Всё по воле Всевышнего — это был его план. Мы всё принимаем как есть и довольны тем, что происходит. С нетерпением жду своей встречи с болельщиками команды на «Ахмат-Арене». Надеюсь, что мы ещё покажем очень хорошие игры и я буду помогать команде», — сказал Талал в интервью пресс-службе «Ахмата».

28-летний Амин Талал пополнил состав «Ахмата» минувшей зимой, перейдя из молдавского «Шерифа». Контракт футболиста с грозненцами рассчитан до лета 2026 года. Он так и не дебютировал в составе «Ахмата» в весенней части чемпионата из-за травмы. В «Шерифе» Талал провёл в минувшем сезоне 24 матча во всех соревнованиях, в которых забил 11 голов и оформил две голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость марокканца в € 700 тыс.