Сборная Албании завершила своё участие на Евро-2024

Завершились матчи 3-го тура группового этапа Евро-2024 в квартете В, в которых встречались сборные Албании и Испании, а также Хорватии и Италии. Испания победила Албанию со счётом 1:0, а Хорватия сыграла вничью с Италией— 1:1. Таким образом, сборная Албании закончила своё выступление в турнире, заняв последнее место в группе В с одним очком.

После трёх сыгранных туров сборная Испании набрала девять очков и заняла первое место в группе В. Второе место заняла Италия. Подопечные Лучано Спаллетти набрали четыре очка. На третьей строчке расположилась национальная команда Хорватии с двумя очками.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.