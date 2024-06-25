Евро-2024, группа B: итоговое положение Испании, Италии, Хорватии и Албании

Завершились матчи 3-го тура группового этапа Евро-2024 в квартете B, в которых встречались сборные Албании и Испании, а также Хорватии и Италии. Сборная Испании одержала победу над Албанией, а национальные команды Хорватии и Италии сыграли вничью.

После трёх сыгранных туров сборная Испании набрала девять очков и возглавила группу B. Второе место заняла Италия, имея в своём активе четыре очка. На третьей строчке расположилась национальная команда Хорватии с двумя очками. Турнирную таблицу квартета B замкнула сборная Албании, набравшая лишь одно очко.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.