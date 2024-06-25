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Евро-2024, группа B: итоговое положение Испании, Италии, Хорватии и Албании

Евро-2024, группа B: итоговое положение Испании, Италии, Хорватии и Албании
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Завершились матчи 3-го тура группового этапа Евро-2024 в квартете B, в которых встречались сборные Албании и Испании, а также Хорватии и Италии. Сборная Испании одержала победу над Албанией, а национальные команды Хорватии и Италии сыграли вничью.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Албания
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Ф. Торрес – 13'    
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Хорватия
Окончен
1 : 1
Италия
1:0 Модрич – 55'     1:1 Дзакканьи – 90+8'    

После трёх сыгранных туров сборная Испании набрала девять очков и возглавила группу B. Второе место заняла Италия, имея в своём активе четыре очка. На третьей строчке расположилась национальная команда Хорватии с двумя очками. Турнирную таблицу квартета B замкнула сборная Албании, набравшая лишь одно очко.

Турнирная таблица Евро-2024

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

Расписание матчей Евро-2024
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