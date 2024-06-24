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Сборная Испании заиграла 25 из 26 футболистов за три матча группового этапа Евро-2024

Сборная Испании заиграла 25 из 26 футболистов за три матча группового этапа Евро-2024
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте за три матча чемпионата Европы выпустил на поле 25 из 26 возможных футболистов. Единственным игроком, который до сих пор не сыграл на турнире, является третий вратарь команды Алекс Ремиро.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Албания
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Ф. Торрес – 13'    

25-м игроком, который вышел на поле в составе сборной Испании во время турнира, стал полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес, появившийся в матче с Албанией (1:0) на 62-й минуте. Хавбек не отметился результативными действиями.

Сборная Испании закончила групповой этап, набрав девять из девяти возможных очков. Испанцы играли в одном квартете с Хорватией, Италией и Албанией. В 1/8 финала сборная Испании сыграет с командой, занявшей третье место в одной из групп (ADEF).

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