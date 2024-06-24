Сборная Испании заиграла 25 из 26 футболистов за три матча группового этапа Евро-2024

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте за три матча чемпионата Европы выпустил на поле 25 из 26 возможных футболистов. Единственным игроком, который до сих пор не сыграл на турнире, является третий вратарь команды Алекс Ремиро.

25-м игроком, который вышел на поле в составе сборной Испании во время турнира, стал полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес, появившийся в матче с Албанией (1:0) на 62-й минуте. Хавбек не отметился результативными действиями.

Сборная Испании закончила групповой этап, набрав девять из девяти возможных очков. Испанцы играли в одном квартете с Хорватией, Италией и Албанией. В 1/8 финала сборная Испании сыграет с командой, занявшей третье место в одной из групп (ADEF).