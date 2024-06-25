Ферран Торрес — самый молодой футболист, забивший 20 голов за сборную Испании

Нападающий сборной Испании Ферран Торрес в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Албанией (1:0) забил свой 20-й мяч за национальную команду. Он является самым молодым футболистом в истории сборной Испании, который достиг этой отметки.

Всего этой отметки в истории сборной Испании достигли 25 футболистов. Торресу на момент матча было 24 года.

После трёх сыгранных туров сборная Испании набрала девять очков и заняла первое место в группе В. Второе место заняла Италия. Подопечные Лучано Спаллетти набрали четыре очка. На третьей строчке расположилась национальная команда Хорватии с двумя очками. Сборная Албании набрала одно очко и заняла последнее место.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.