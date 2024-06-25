Расклад, при котором сборная Хорватии сможет пройти в плей-офф Евро-2024

Сборная Хорватии сыграла вничью в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Италией (1:1). Таким образом, хорваты завершили групповой турнир на третьем месте в группе B, имея в своём активе два очка.

Для того чтобы пройти в плей-офф Евро-2024 с третьего места в своей группе, сборной Хорватии необходимы в других матчах заключительного тура группового этапа турнира: победа сборной Сербии над Данией с тремя безответными мячами или больше или поражение сербов в игре с датчанами, победа Англии над Словенией с тремя безответными мячами или больше, а также поражения Грузии и Чехии в матчах с Португалией и Турцией соответственно.

Лишь при таких условиях национальная команда Хорватии сможет продолжить выступления на Евро-2024, выйдя в плей-офф турнира с третьего места в квартете B.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.