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Лука Модрич признан лучшим игроком матча Хорватии с Италией на Евро-2024

Лука Модрич признан лучшим игроком матча Хорватии с Италией на Евро-2024
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Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим игроком матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Италией. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Хорватия
Окончен
1 : 1
Италия
1:0 Модрич – 55'     1:1 Дзакканьи – 90+8'    

Матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Хорватии и Италии проходил на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. В качестве главного арбитра матча выступил Данни Маккели из Нидерландов. Стартовый свисток раздался в 22:00 по московскому времени. Игра завершилась со счётом 1:1. В составе сборной Хорватии голом отметился Лука Модрич, а у итальянцев забил Маттиа Дзакканьи.

После трёх сыгранных туров сборная Испании набрала девять очков и возглавила группу B. Второе месте заняла Италия, имея в своём активе четыре очка. На третьей строчке расположилась национальная команда Хорватии с двумя очками. Турнирную таблицу квартета B замкнула сборная Албании, набравшая лишь одно очко.

Турнирная таблица Евро-2024

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

Расписание матчей Евро-2024
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