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Испания стала первой сборной на ЧЕ-2024, не пропустившей за групповой этап ни одного мяча

Сборная Испании обыграла Албанию (1:0) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024. Таким образом, сборная Испании завершила групповой этап Евро-2024 со 100-процентным результатом и стала первой командой, не пропустившей за групповой этап турнира ни одного мяча.

В матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 испанцы разгромили хорватов со счётом 3:0. В матче 2-го тура Евро-2024 Испания оказалась сильнее сборной Италии благодаря автоголу — 1:0.

Сборная Испании набрала девять очков и заняла первое место в группе В. Второе место заняла Италия. Подопечные Лучано Спаллетти набрали четыре очка. На третьей строчке расположилась национальная команда Хорватии с двумя очками. Сборная Албании набрала одно очко.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах.