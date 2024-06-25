ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бразилия — Коста-Рика. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Франции вышла в 1/8 финала Евро-2024

Сборная Франции вышла в 1/8 финала Евро-2024
Комментарии

Сборная Франции вышла в 1/8 финала Евро-2024. Сейчас у команды Дидье Дешама четыре очка. Она занимает второе место в группе D. Французы после 3-го тура точно не опустятся ниже третьего места в квартете. При этом среди третьих команд группового этапа коллектив Дешама точно попадёт в топ-4, что даёт право выйти в 1/8 финала.

Отметим, что из третьих сборных, закончивших групповой этап и занимающих третьи места в своих квартетах, Хорватия (третье место группы B, два очка) и Венгрия (третье место группы A, три очка) точно окажутся ниже французов в потенциальной борьбе за путёвку в плей-офф.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Модрич забил исторический гол на Евро! Но Италия…
Модрич забил исторический гол на Евро! Но Италия…
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android