Какие команды сыграли бы в 1/8 финала Евро-2024, если бы групповой этап закончился сейчас

Завершились матчи 3-го тура группового этапа Евро-2024 в квартете В, в которых встречались сборные Албании и Испании, а также Хорватии и Италии. Испания победила Албанию со счётом 1:0, а Хорватия сыграла вничью с Италией— 1:1.
Если бы сейчас завершился групповой этап Евро-2024, то пары команд, вышедших в 1/8 финала, выглядели бы следующим образом:
- Испания — Словакия:
- Германия — Дания;
- Португалия — Венгрия;
- Франция — Бельгия;
- Румыния — Словения;
- Нидерланды — Турция;
- Англия — Австрия;
- Швейцария — Италия.
Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» ведёт текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.