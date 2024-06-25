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Какие команды сыграли бы в 1/8 финала Евро-2024, если бы групповой этап закончился сейчас

Какие команды сыграли бы в 1/8 финала Евро-2024, если бы групповой этап закончился сейчас
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Завершились матчи 3-го тура группового этапа Евро-2024 в квартете В, в которых встречались сборные Албании и Испании, а также Хорватии и Италии. Испания победила Албанию со счётом 1:0, а Хорватия сыграла вничью с Италией— 1:1.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Албания
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Ф. Торрес – 13'    
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Хорватия
Окончен
1 : 1
Италия
1:0 Модрич – 55'     1:1 Дзакканьи – 90+8'    

Если бы сейчас завершился групповой этап Евро-2024, то пары команд, вышедших в 1/8 финала, выглядели бы следующим образом:

  • Испания — Словакия:
  • Германия — Дания;
  • Португалия — Венгрия;
  • Франция — Бельгия;
  • Румыния — Словения;
  • Нидерланды — Турция;
  • Англия — Австрия;
  • Швейцария — Италия.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» ведёт текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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