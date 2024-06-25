Какие команды сыграли бы в 1/8 финала Евро-2024, если бы групповой этап закончился сейчас

Завершились матчи 3-го тура группового этапа Евро-2024 в квартете В, в которых встречались сборные Албании и Испании, а также Хорватии и Италии. Испания победила Албанию со счётом 1:0, а Хорватия сыграла вничью с Италией— 1:1.

Если бы сейчас завершился групповой этап Евро-2024, то пары команд, вышедших в 1/8 финала, выглядели бы следующим образом:

Испания — Словакия:

Германия — Дания;

Португалия — Венгрия;

Франция — Бельгия;

Румыния — Словения;

Нидерланды — Турция;

Англия — Австрия;

Швейцария — Италия.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» ведёт текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.