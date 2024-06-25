Сборная Нидерландов вышла в 1/8 финала Евро-2024

Сборная Нидерландов по футболу вышла в 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит в Германии. Сейчас у команды Рональда Кумана четыре очка. Она занимает первое место в группе D. Голландцы после 3-го тура точно не опустятся ниже третьего места в квартете. При этом среди третьих команд группового этапа Нидерланды уже точно попадут в топ-4, что даёт право выйти в 1/8 финала.

Отметим, что из третьих сборных, закончивших групповой этап и занимающих третьи места в своих квартетах, Хорватия (третье место группы B, два очка) и Венгрия (третье место группы A, три очка) точно окажутся ниже голландцев в потенциальной борьбе за путёвку в плей-офф.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.