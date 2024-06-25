ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бразилия — Коста-Рика. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Миладинович: на Евро-2024 сборная России точно вышла бы из группы

Миладинович: на Евро-2024 сборная России точно вышла бы из группы
Комментарии

Бывший сербский защитник «Сочи» Иван Миладинович ответил на вопрос, как сборная России выступила бы на Евро-2024.

«Зависело бы от группы. И хотя сборная России отстранена от международных турниров, я считаю, многие молодые футболисты отлично проявляют себя и в чемпионате, и в национальной команде. Есть качественные игроки, уезжающие за рубеж, — свежий пример Матвей Сафонов. Головин и Миранчук уже там. Россия могла бы добиться в Германии хороших результатов, считаю, что из группы точно вышли бы», — приводит слова Миладиновича «РБ Спорт».

Напомним, Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня. Турнир продлится до 14 июля. Сборная России отстранена от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Газзаев высказался об отсутствии сборной России на Евро-2024
Семшов предположил, на что могла бы рассчитывать сборная России на Евро-2024
Материалы по теме
Модрич забил исторический гол на Евро! Но Италия…
Модрич забил исторический гол на Евро! Но Италия…
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android