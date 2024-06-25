Миладинович: на Евро-2024 сборная России точно вышла бы из группы

Бывший сербский защитник «Сочи» Иван Миладинович ответил на вопрос, как сборная России выступила бы на Евро-2024.

«Зависело бы от группы. И хотя сборная России отстранена от международных турниров, я считаю, многие молодые футболисты отлично проявляют себя и в чемпионате, и в национальной команде. Есть качественные игроки, уезжающие за рубеж, — свежий пример Матвей Сафонов. Головин и Миранчук уже там. Россия могла бы добиться в Германии хороших результатов, считаю, что из группы точно вышли бы», — приводит слова Миладиновича «РБ Спорт».

Напомним, Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня. Турнир продлится до 14 июля. Сборная России отстранена от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.