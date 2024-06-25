«Локомотив» отреагировал на вылет своего защитника Митая и сборной Албании с Евро-2024

Московский «Локомотив» отреагировал на вылет своего защитника Марио Митая и сборной Албании, которую представляет игрок, с Евро-2024 после поражения в матче 3-го тура группового этапа турнира с Испанией (0:1).

«Локомотив» выложил следующий пост.

На 13-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Испании Ферран Торрес: игрок откликнулся на пас соотечественника Дани Ольмо между двумя албанскими игроками и ударом от штанги поразил сетку ворот соперника. Этот гол оказался единственным в матче — 1:0.

Митай принял участие во всех матчах своей сборной на турнире.

После трёх сыгранных туров сборная Испании набрала девять очков и заняла первое место в группе В. Второе место заняла Италия. Подопечные Лучано Спаллетти набрали четыре очка. На третьей строчке расположилась национальная команда Хорватии с двумя очками. Сборная Албании набрала одно очко и заняла последнее место.