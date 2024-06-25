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Евро-2024: результаты матчей 24 июня, турнирная таблица

Евро-2024: результаты матчей 24 июня, турнирная таблица
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В понедельник, 24 июня, на Евро-2024 состоялись два матча. Эти игры проходили в группе B.

Результаты матчей чемпионата Европы, 24 июня:

  • группа B. Албания — Испания — 0:1;
  • группа B. Хорватия — Италия — 1:1.
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Албания
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Ф. Торрес – 13'    
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Хорватия
Окончен
1 : 1
Италия
1:0 Модрич – 55'     1:1 Дзакканьи – 90+8'    

После трёх сыгранных туров сборная Испании набрала девять очков и возглавила группу B. Второе место заняла Италия, имея в своём активе четыре очка. На третьей строчке расположилась национальная команда Хорватии с двумя очками. Турнирную таблицу квартета B замкнула сборная Албании, набравшая лишь одно очко.

Турнирная таблица Евро-2024

Чемпионат Европы — 2024 года проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

Расписание матчей Евро-2024
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