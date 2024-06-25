Евро-2024: результаты матчей 24 июня, турнирная таблица

В понедельник, 24 июня, на Евро-2024 состоялись два матча. Эти игры проходили в группе B.

Результаты матчей чемпионата Европы, 24 июня:

группа B. Албания — Испания — 0:1;

группа B. Хорватия — Италия — 1:1.

После трёх сыгранных туров сборная Испании набрала девять очков и возглавила группу B. Второе место заняла Италия, имея в своём активе четыре очка. На третьей строчке расположилась национальная команда Хорватии с двумя очками. Турнирную таблицу квартета B замкнула сборная Албании, набравшая лишь одно очко.

Чемпионат Европы — 2024 года проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.