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Бразилия — Коста-Рика. Прямая трансляция
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04:00 Мск
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Бразилия — Коста-Рика: онлайн-трансляция матча Кубка Америки начнётся в 4:00

Бразилия — Коста-Рика: онлайн-трансляция матча Кубка Америки начнётся в 4:00
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В ночь с 24 на 25 июня мск на стадионе «Соу-Фай» в американском городе Инглвуд (Калифорния) состоится матч 1-го тура Копы-2024 (Кубка Америки) группы D между сборными Бразилии и Коста-Рики. Стартовый свисток о начале встречи раздастся в 4:00 по московскому времени.

Кубок Америки — 2024 . Группа D. 1-й тур
25 июня 2024, вторник. 04:00 МСК
Бразилия
Не начался
Коста-Рика
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Трансляция матча Бразилия – Коста-Рика на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

В одной группе с Бразилией и Коста-Рикой на Копе-2024 (Кубке Америки) находятся Колумбия и Парагвай.

Кубок Америки проходит в Соединённых Штатах Америки с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Ди Марии.

Календарь матчей Кубка Америки - 2024
Турнирная таблица Кубка Америки - 2024
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