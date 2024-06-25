ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бразилия — Коста-Рика. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руни рассказал, с кем из действующих футболистов хотел бы сыграть в одной команде

Руни рассказал, с кем из действующих футболистов хотел бы сыграть в одной команде
Комментарии

Бывший нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, кем из нынешних звёзд футбола восхищается.

«Могу представить, что выступать в одной команде с Модричем было бы настоящей мечтой», – приводит слова Руни Madrid Xtra в соцсетях.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Напомним, Лука Модрич играет за «Реал» с 2012 года. В минувшем сезоне хорватский футболист принял участие в 46 матчах за мадридский «Реал» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока «сливочных» составляет € 6 млн.

Материалы по теме
Модрич забил исторический гол на Евро! Но Италия…
Модрич забил исторический гол на Евро! Но Италия…

Необычные названия футбольных клубов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android