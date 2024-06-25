Руни рассказал, с кем из действующих футболистов хотел бы сыграть в одной команде

Бывший нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, кем из нынешних звёзд футбола восхищается.

«Могу представить, что выступать в одной команде с Модричем было бы настоящей мечтой», – приводит слова Руни Madrid Xtra в соцсетях.

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Напомним, Лука Модрич играет за «Реал» с 2012 года. В минувшем сезоне хорватский футболист принял участие в 46 матчах за мадридский «Реал» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока «сливочных» составляет € 6 млн.

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