ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бразилия — Коста-Рика. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Н'Голо Канте ответил на вопрос о возвращении в европейский футбол

Н'Голо Канте ответил на вопрос о возвращении в европейский футбол
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Аль-Иттихада» и сборной Франции Н'Голо Канте ответил на вопрос о возвращении в европейский футбол.

«Нет, с европейским футболом не покончено. Выступление в Саудовской Аравии – новый опыт для меня. Но я наслаждаюсь своим возвращением в сборную Франции, на этот уровень. Впрочем, переход куда-либо – это не то, о чём я сейчас думаю», – приводит слова Канте Get French Football News.

Напомним, опорный полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте был признан лучшим футболистом своей национальной команды по итогам двух встреч на чемпионате Европы — 2024. 33-летний хавбек саудовского «Аль-Иттихада» был признан лучшим в игре 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Австрией (0:1) и во встрече 2-го тура с Нидерландами (0:0).

После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала четыре очка и занимает второе место в квартете D. Нидерландская национальная команда, заработавшая также четыре очка, располагается на первой строчке.

Материалы по теме
Лапорт: люди предвзято относятся к саудовскому чемпионату, но посмотрите, как играет Канте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android